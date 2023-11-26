Тема: Нужна работа для девушек во Франции

Привет! Надо срочно заработать много денег (4000$);максимум за три недели (до Нового Года крайний срок). Естественно сейчас дома такой доход найти не реально, даже если я продам почку. Следовательно, есть смысл искать варианты заработка за рубежом. В моем случае подходят страны Европы, потому что у меня открыта полугодовая шенгенская виза. После долгих изнурительных поисков пришла к выводу меня заинтересовала работа во Франции для девушек в сфере эскорта.

Но пока что не могу найти там проверенное модельное агентство с хорошей репутацией, где можно быстро поднять бабла за пару недель без риска и проблем!

Заранее спасибо за советы, отзывы и подсказки!

Розміщено: 26.11.2023 15:25:31