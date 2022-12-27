Тема: Интересные рассказы

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Вы же друг на друга не переключитесь, а была бы еще одна женщина, то я бы чувствовала себя спокойно.Короче, я ошибалась )) Рассказать?

Мы разговариваем обо всем на свете, времени много, можно не торопиться. Скоро должен прийти М.Мы втроем спланировали так, что я сначала побуду с ним в гостинице вдвоем, а потом придет М. Я весь день просила их позвать вторую девушку, но М. твердо сказал, что придет один.«Вы понимаете, что я не выдержу МЖМ!», - отчаянно пытаюсь я их убедить. Я не хочу с вами двумя, я вас боюсь, я спала 4 часа, что мне делать с вами всю ночь!

Потом он сверху, обвиваю его ногами, руками, глаза в глаза и до конца.И так каждый раз. Очень обычный секс. Ничего особенного. Но как же хорошо!Мы лежим в мягких халатах, его рука у меня на груди.

Сначала я сверху, обнимаю его собой, обволакиваю мягким и теплым, укладываю в себя. Удивительно, как он весь целиком входит в меня, интересно, как он это ощущает? Благодаря этой простой инструкции https://kosmetichka.blog/2022/09/29/poza-nayezdnitsa/ как заниматься сексом в позе наездницы когда я нахожусь сверху на мужчине мы испытываем райское наслаждение!

Иногда это нежная баллада, а иногда зажигательный рок и яркая кульминация в конце.Движения простые и одинаковые, но ощущения каждый раз разные. Если трогать, еле касаясь, его волосы на животе, или если лечь телом ему на колени и прижаться плотно лбом к животу – это один и тот же живот, но совсем разные композиции.Впасть в трогание, усилить смазкой, почувствовать его возбуждение на кончиках пальцев, и наконец, соитие.

Я чувствую себя той самой обожаемой леди из песни. Он кормит меня сыром, массирует мне ноги. Я допиваю кофе, и мы ложимся в кровать.«Как хорошо, что ты любишь то же, что и я!», - говорю я. Я внимательно трогаю его тело, настраиваюсь, как и в прошлый раз. Я как будто слушаю новый альбом моего любимого певца – я уже знаю, что мне предстоит полтора часа удовольствия, но я не знаю, какие композиции я услышу и как именно это будет.

И тогда, когда он оказывается во мне, меня пробирает до самых лопаток.А потом мы чаще всего одеваемся и идем домой. Но не в этот раз. В этот раз у нас почти вся ночь.Он снял нам номер в моей любимой гостинице. Ждал меня там с моей любимой едой и слушал мою любимую музыку, признавшись, что это совсем не его музыкальный вкус.

«А когда мы снова будем друзьями, ты же мне будешь давать подержать твой волшебный член? Ну, по-дружески?».Налить полную горсть смазки и обхватить его руками. Скользить и пропускать между пальцами, обвивать ладонями, слушать себя, как от его возбужденной плоти в меня проходят волны электричества. Пока не наполнится настолько, что я скажу: «кажется, я готова, чтобы он оказался во мне».

Нам с любовником редко удается встретиться надолго.Обычно это два-три часа после работы в будний день. Обычно спонтанно. Поэтому у меня в сумке всегда маленький тюбик смазки – на всякий случай.Он говорит: а когда это всё закончится, мы, что, снова станем друзьями? Так можно?Да, так можно. А пока мы не друзья, мы любовники, и я без ума от его тела (руки сами пишут «члена» вместо «тела», кого я пытаюсь обмануть – свои руки что ли?).

Входить в возбуждение, возвращаться обратно, проваливаться в полусон. Просто быть втроем в одном моменте. Это еще не описание секса, но мне важно было это рассказать сейчас.

Она менее привычная к работе и более чувствительная"М. показывает, как он это делает, и рассказывает обо всех нюансах.Мужчина говорит, что это то же самое, что я час назад делала с ним, когда «настраивалась». Только я делала это молча, а здесь такой разбор сценария детальный. От такого действительно невозможно устать, потому что в этой сонастроенности можно находиться очень долго.

Мужчина говорит, что ему это ощущается непривычно, рука устает и дрожит на весу, но он видит, что мне хорошо. Мне очень хорошо, в этой тишине как будто нет ничего, кроме моего дыхания и этих касаний." А еще можно касаться разными частями руки – запястьем, предплечьем, вот так скользить по телу, не переключая внимания с дыхания. И еще, лучше тренироваться не рабочей рукой, левой если ты правша.

Он замечает, что я в этот момент начала постанывать и продолжает:" А еще можно делать пальцами раздвигающие движения. Не препятствуя движениям живота, ты как бы завоздушиваешь руку, чтобы она была все время выше этого, выше своего давления на живот. В этом есть какая-то ценность, когда рука не давит, а находится в таком взвешенном состоянии.Так можно трогать даже самого себя".

А теперь постарайся облегчить руку, и касаться не всем весом кисти, а легкоченко поверхность кожи своей рукой, приподнимай ладонь так, чтобы нажатие пальцами на кожу было одно и то же с каждым вдохом. Почувствуй эту воздушность. Следуй за кожей живота: вверх – вниз. И когда ты поймаешь этот ритм, и не глядя глазами будешь видеть, как поднимается рука, за поверхностью кожи, в это время уже можно начать нежненько перебирать пальцами рук, по полмиллиметра фаланги.

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Мужчина смотрит. Я дышу.М. предлагает присоединиться. Мужчина думает, что он так не умеет, и тогда М. начинает объяснять:"Видишь, живот поднимается от дыхания. Кладешь руку всем весом на живот и следишь за дыханием. Чувствуешь, там там еще кроме дыхания сердечко бьется. И оно бьется по-разному в разных местах, в середине живота более явно. Это тоже можно почувствовать.

Да, я ошибалась! Но не в том, что мужчины не переключатся друг на друга, как можно было подумать. Я ошибалась в том, что мне может это надоесть раньше времени. Мы ложимся втроем на широкую кровать. Они по краям, а я посередине. В распахнутых халатах становится жарко, я снимаю свой. М. гладит меня по животу и груди – так, как умеет только он, нежно, еле касаясь, но очень внимательно и вдумчиво.

Я не помню лета вообще. И весны я тоже не помню. Помню только, что вышла замуж в середине весны, но и то, постоянно забываю.А вот дни, прожитые в ощущениях, помню.

Это возвращение пока что дается нелегко. Два дня я здесь, день не здесь. Или неделю здесь, а потом на полдня выпадаю обратно. Почему-то это состояние бесчувствия выглядит очень соблазнительно и затягивает. Оно комфортно тем, что в нем не чувствуешь ничего плохого (точнее, тебе стабильно плохо, но тебе все равно), но в то же время…

А тут прорвало. И оказалось, я дофига чего думаю.И коты, они звучат совсем по-другому. Не просто живая мебель, за которой надо иногда убирать (слава богу, не мне), а прекрасные создания с бархатными ушками, то голодные, то жаждущие общения – разговорчивые, обращающиеся к нам, живые и чувствующие.Дети. Не просто моя обязанность жить и обеспечить им содержание, а разнообразные чувства на каждом шагу от каждой детали: от разноцветных глазок дочки до трогательного отношения сына к своей девушке, и то, что она, оказывается, не ест сырники с изюмом.

Выбирая чувствовать, ты выбираешь чувствовать все: и тепло, и холод, и радость, и боль. Особенно обожаю чувствовать два члена одновренно в себе. Я решилась на тройничек прочитав мнение женщин https://forum.shpargalka.work/sex/double-penetration/ и реальные отзывы девушек прл двойное проникновение! Это касается не только моих отношений с М. Мои отношения с работой, поставленные на паузу, вдруг тоже ожили в четверг, неприятно, но как же живо! Мы с М. гуляли по городу, и я говорила-говорила, и поняла, что я уже давно так не говорила. Я ходила на работу 7 месяцев, но я ничего про нее не думала.

Мне было одинаково никак.Наверное, это со стороны может восприниматься как какая-то недостижимая осознанность. Или идеал свободных отношений, когда каждый делает то, что хочет, а другой не испытывает никакого негатива по этому поводу. Ничего не испытывает.Но мне больше нравится испытывать. Пусть даже негатив. Это МОИ чувства, и, оказывается, так хорошо, когда они есть. Нельзя выбирать хорошие чувства, а нехорошие не выбирать.

Недавно М. рассказывал о том, как он был в Сочи, какую-то историю. Я спросила у него: «Это когда ты в детстве там был, да?». Он говорит: «Нет, этим летом». Я удивилась: «Ты этим летом был в Сочи? Ты ничего не путаешь?».Да, он ездил на 10 дней в августе, а я даже не заметила.Мне было все равно, есть он дома или нет, ночует где-то, или придет домой ночью. Одинаково.

Интересно наблюдать за собой, как я из 7 месяцев полного бесчувствия вылезаю обратно.Наверное, в эти полгода я была идеальной женой. Я ничего не требовала, не спрашивала, я уходила утром на работу, а вечером приходила. В выходные спала, прямо с вечера пятницы по утро понедельника. И даже ничего не рассказывала о работе, просто приносила деньги молча.

Причем вкусы партнеров придется выяснить задолго до интимного акта.Близость втроем – сложная для реализации техника. Организаторам следует продумать все тонкости. Тогда каждый участник останется удовлетворенным, захочет повторить. Понравилась идея? Тогда читай как влюбить в себя парня https://rpxwiki.com/family/rabotayut-li-sovety-iz-interneta-o-lyubvi и вперёд!

Рекомендуется пару суток потреблять семена, орешки, шоколадки, виноград, морские лакомства. А еще сексологи предлагают непродолжительное воздержание для обострения чувствительности.Важно подыскать нейтральное пространство. В жилье хозяев гостю будет трудно достичь расслабления. Тогда как на новой для всех территории каждый окажется равным. https://qna.habr.com/user/glubokiy_minet

К примеру, сначала парень и приглашенная любовница занимаются его возлюбленной. Далее уделяют время гостье. Последним удовлетворяют мужчину. Каждый гладит, целует, стимулирует разными способами. Но также каждый обязан отреагировать на услышанное стоп-слово.Не помешают продукты-афродизиаки.

2. Девушки-партнерши – более обидчивы. Они сравнивают уровень привлекательности друг друга. Любовницы, как правило, улавливают реакции парня, ревнуют. Рекомендуется заранее пообщаться, сблизиться, добиться расслабленной атмосферы. Взаимная симпатия участников – залог успешной секс-вечеринки. Отдельно важно напомнить возлюбленной, что главная героиня действа – лишь она. Следует убедить избранницу, что приглашенная партнерша не является соперницей.

1. Участники-парни зачастую не справляются, устают. А любовницы при этом ощущают себя обделенными. Часто все трио остается недовольным.

То есть большинство партнерш тайно жаждут интима с собственным полом. Препятствием становятся только предрассудки. Комбинация ЖМЖ – возможность взаимодействовать с другой дамой, не переступая собственные границы.

2. Раскрывается скрытая бисексуальность девушек. Исследователи утверждают, что лишь треть всех дам не интересуются лесбийской близостью и не стремятся попробовать ее.

1. Единственная участница вечеринки становится незащищенной, уязвимой перед двумя более сильными любовниками. При групповых ласках парням труднее заметить дискомфорт партнерши. Понадобится стоп-слово. Причем хотя бы один участник-мужчина должен быть возлюбленным или другом женщины. Близкому человеку проще заметить негативные изменения, своевременно завершить вечеринку.

Нередко избраннице удается пережить мультиоргазмы. Что считается редкостью при стандартном соитии. В этом формате рекомендую позу догги стайл https://yablor.ru/blogs/osobennosti-pozi-doggi-stayl/7114824 там написана инструкция как правильно заниматься сексом втроем МЖМ!

Друзья не подойдут, если эксперимент проводится впервые. Ведь обиды, неловкости, неудачи запомнятся и могут помешать общению. Оптимальный вариант – трио с секс-работником. При этом стоит изучать реакции половинки. После акта рекомендуется вместе проанализировать полученный опыт. Такие обсуждения должны сопровождаться простыми ласками, которые отразят привязанность влюбленных друг к другу.

Важно убедить возлюбленного в своей привязанности, произнести нежные слова. Следует успокоить, подбодрить. Если любимый расслабился, исчезло напряжение – можно возвращаться. В противном случае рекомендуется завершить интимный акт. Повторно вернуться к технике «трио» можно спустя время.Важно выбрать правильного гостя. Здесь если что можно узнать как заниматься сексом во время месячных https://www.opochka.biz/mesyachnye-kak-zashhita-ot-beremennosti

Первая попытка является настоящим испытанием. Она нередко становится проверкой прочности союза. Половинкам следует взаимодействовать с особенной нежностью. Оба главных участника должны ощущать собственную значимость. А в третьем партнере видеть лишь приглашенного героя. Если в ходе соития избранник отдаляется – необходимо остановиться, вывести любимого из спальни, обсудить проблему. Даже здесь https://commentsbot.xyz/thread/-rDpjXbs5 написано что групповой секс больше всего возбуждает мужчин

Особенно часто практикуют ее: 1. на вечеринках; 2. в ходе мимолетного яркого романа, который не планируют развивать; 3. в свободных открытых романтических связях. Хотя современные стабильные пары все чаще соглашаются таким образом обогащать интимную жизнь. Нередко метод «трио» восстанавливает страсть, усиливает затухающий интерес между половинками. Здесь помогут эти женские хитрости https://womansy.com/other/psihologia/zhenskie-xitrosti-2/

Sobchak

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