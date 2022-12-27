Тема: Интересные рассказы

|До розділів
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chm2016
Постів: 0
Автор теми
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Розміщено: 27.12.2022 01:10:17
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Верик
Постів: 686
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Я вообще люблю читать и с большущим удовольствием такой вот рассказик и прочитал) Вообще, из всего многообразия я больше предпочитаю читать биографии знаменитостей, Биограф24 публикует такую информацию, которую не просто найти в открытых источниках. Именно этот портал мне нравится больше всего, тут действительно интересно.
Розміщено: 02.01.2023 10:33:46
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mashutkaxxx
Постів: 24
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Нам с любовником редко удается встретиться надолго.Обычно это два-три часа после работы в будний день. Обычно спонтанно. Поэтому у меня в сумке всегда маленький тюбик смазки – на всякий случай.Он говорит: а когда это всё закончится, мы, что, снова станем друзьями? Так можно?Да, так можно. А пока мы не друзья, мы любовники, и я без ума от его тела (руки сами пишут «члена» вместо «тела», кого я пытаюсь обмануть – свои руки что ли?).
«А когда мы снова будем друзьями, ты же мне будешь давать подержать твой волшебный член? Ну, по-дружески?».Налить полную горсть смазки и обхватить его руками. Скользить и пропускать между пальцами, обвивать ладонями, слушать себя, как от его возбужденной плоти в меня проходят волны электричества. Пока не наполнится настолько, что я скажу: «кажется, я готова, чтобы он оказался во мне».
Страсть и секс
И тогда, когда он оказывается во мне, меня пробирает до самых лопаток.А потом мы чаще всего одеваемся и идем домой. Но не в этот раз. В этот раз у нас почти вся ночь.Он снял нам номер в моей любимой гостинице. Ждал меня там с моей любимой едой и слушал мою любимую музыку, признавшись, что это совсем не его музыкальный вкус.
It’s just a simple thingFrom me to youThe lady that I adore – поет Крис де Бург.
Я чувствую себя той самой обожаемой леди из песни. Он кормит меня сыром, массирует мне ноги. Я допиваю кофе, и мы ложимся в кровать.«Как хорошо, что ты любишь то же, что и я!», - говорю я. Я внимательно трогаю его тело, настраиваюсь, как и в прошлый раз. Я как будто слушаю новый альбом моего любимого певца – я уже знаю, что мне предстоит полтора часа удовольствия, но я не знаю, какие композиции я услышу и как именно это будет.
Иногда это нежная баллада, а иногда зажигательный рок и яркая кульминация в конце.Движения простые и одинаковые, но ощущения каждый раз разные. Если трогать, еле касаясь, его волосы на животе, или если лечь телом ему на колени и прижаться плотно лбом к животу – это один и тот же живот, но совсем разные композиции.Впасть в трогание, усилить смазкой, почувствовать его возбуждение на кончиках пальцев, и наконец, соитие.
Секс в позе наездницы обожает каждый мужчина когда я сверху на нем
Сначала я сверху, обнимаю его собой, обволакиваю мягким и теплым, укладываю в себя. Удивительно, как он весь целиком входит в меня, интересно, как он это ощущает? Благодаря этой простой инструкции https://kosmetichka.blog/2022/09/29/poza-nayezdnitsa/ как заниматься сексом в позе наездницы когда я нахожусь сверху на мужчине мы испытываем райское наслаждение!
Потом он сверху, обвиваю его ногами, руками, глаза в глаза и до конца.И так каждый раз. Очень обычный секс. Ничего особенного. Но как же хорошо!Мы лежим в мягких халатах, его рука у меня на груди.
Мы разговариваем обо всем на свете, времени много, можно не торопиться. Скоро должен прийти М.Мы втроем спланировали так, что я сначала побуду с ним в гостинице вдвоем, а потом придет М. Я весь день просила их позвать вторую девушку, но М. твердо сказал, что придет один.«Вы понимаете, что я не выдержу МЖМ!», - отчаянно пытаюсь я их убедить. Я не хочу с вами двумя, я вас боюсь, я спала 4 часа, что мне делать с вами всю ночь!
Вы же друг на друга не переключитесь, а была бы еще одна женщина, то я бы чувствовала себя спокойно.Короче, я ошибалась )) Рассказать?
Розміщено: 09.08.2023 22:42:46
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mashutkaxxx
Постів: 24
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Да, я ошибалась! Но не в том, что мужчины не переключатся друг на друга, как можно было подумать. Я ошибалась в том, что мне может это надоесть раньше времени. Мы ложимся втроем на широкую кровать. Они по краям, а я посередине. В распахнутых халатах становится жарко, я снимаю свой. М. гладит меня по животу и груди – так, как умеет только он, нежно, еле касаясь, но очень внимательно и вдумчиво.
Мужчина смотрит. Я дышу.М. предлагает присоединиться. Мужчина думает, что он так не умеет, и тогда М. начинает объяснять:"Видишь, живот поднимается от дыхания. Кладешь руку всем весом на живот и следишь за дыханием. Чувствуешь, там там еще кроме дыхания сердечко бьется. И оно бьется по-разному в разных местах, в середине живота более явно. Это тоже можно почувствовать.
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А теперь постарайся облегчить руку, и касаться не всем весом кисти, а легкоченко поверхность кожи своей рукой, приподнимай ладонь так, чтобы нажатие пальцами на кожу было одно и то же с каждым вдохом. Почувствуй эту воздушность. Следуй за кожей живота: вверх – вниз. И когда ты поймаешь этот ритм, и не глядя глазами будешь видеть, как поднимается рука, за поверхностью кожи, в это время уже можно начать нежненько перебирать пальцами рук, по полмиллиметра фаланги.
Он замечает, что я в этот момент начала постанывать и продолжает:" А еще можно делать пальцами раздвигающие движения. Не препятствуя движениям живота, ты как бы завоздушиваешь руку, чтобы она была все время выше этого, выше своего давления на живот. В этом есть какая-то ценность, когда рука не давит, а находится в таком взвешенном состоянии.Так можно трогать даже самого себя".
Мужчина говорит, что ему это ощущается непривычно, рука устает и дрожит на весу, но он видит, что мне хорошо. Мне очень хорошо, в этой тишине как будто нет ничего, кроме моего дыхания и этих касаний." А еще можно касаться разными частями руки – запястьем, предплечьем, вот так скользить по телу, не переключая внимания с дыхания. И еще, лучше тренироваться не рабочей рукой, левой если ты правша.
Она менее привычная к работе и более чувствительная"М. показывает, как он это делает, и рассказывает обо всех нюансах.Мужчина говорит, что это то же самое, что я час назад делала с ним, когда «настраивалась». Только я делала это молча, а здесь такой разбор сценария детальный. От такого действительно невозможно устать, потому что в этой сонастроенности можно находиться очень долго.
Входить в возбуждение, возвращаться обратно, проваливаться в полусон. Просто быть втроем в одном моменте. Это еще не описание секса, но мне важно было это рассказать сейчас.
Розміщено: 09.08.2023 22:53:30
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mashutkaxxx
Постів: 24
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Интересно наблюдать за собой, как я из 7 месяцев полного бесчувствия вылезаю обратно.Наверное, в эти полгода я была идеальной женой. Я ничего не требовала, не спрашивала, я уходила утром на работу, а вечером приходила. В выходные спала, прямо с вечера пятницы по утро понедельника. И даже ничего не рассказывала о работе, просто приносила деньги молча.
Недавно М. рассказывал о том, как он был в Сочи, какую-то историю. Я спросила у него: «Это когда ты в детстве там был, да?». Он говорит: «Нет, этим летом». Я удивилась: «Ты этим летом был в Сочи? Ты ничего не путаешь?».Да, он ездил на 10 дней в августе, а я даже не заметила.Мне было все равно, есть он дома или нет, ночует где-то, или придет домой ночью. Одинаково.
Мне было одинаково никак.Наверное, это со стороны может восприниматься как какая-то недостижимая осознанность. Или идеал свободных отношений, когда каждый делает то, что хочет, а другой не испытывает никакого негатива по этому поводу. Ничего не испытывает.Но мне больше нравится испытывать. Пусть даже негатив. Это МОИ чувства, и, оказывается, так хорошо, когда они есть. Нельзя выбирать хорошие чувства, а нехорошие не выбирать.
Выбирая чувствовать, ты выбираешь чувствовать все: и тепло, и холод, и радость, и боль. Особенно обожаю чувствовать два члена одновренно в себе. Я решилась на тройничек прочитав мнение женщин https://forum.shpargalka.work/sex/double-penetration/ и реальные отзывы девушек прл двойное проникновение! Это касается не только моих отношений с М. Мои отношения с работой, поставленные на паузу, вдруг тоже ожили в четверг, неприятно, но как же живо! Мы с М. гуляли по городу, и я говорила-говорила, и поняла, что я уже давно так не говорила. Я ходила на работу 7 месяцев, но я ничего про нее не думала.
А тут прорвало. И оказалось, я дофига чего думаю.И коты, они звучат совсем по-другому. Не просто живая мебель, за которой надо иногда убирать (слава богу, не мне), а прекрасные создания с бархатными ушками, то голодные, то жаждущие общения – разговорчивые, обращающиеся к нам, живые и чувствующие.Дети. Не просто моя обязанность жить и обеспечить им содержание, а разнообразные чувства на каждом шагу от каждой детали: от разноцветных глазок дочки до трогательного отношения сына к своей девушке, и то, что она, оказывается, не ест сырники с изюмом.
Это возвращение пока что дается нелегко. Два дня я здесь, день не здесь. Или неделю здесь, а потом на полдня выпадаю обратно. Почему-то это состояние бесчувствия выглядит очень соблазнительно и затягивает. Оно комфортно тем, что в нем не чувствуешь ничего плохого (точнее, тебе стабильно плохо, но тебе все равно), но в то же время…
Я не помню лета вообще. И весны я тоже не помню. Помню только, что вышла замуж в середине весны, но и то, постоянно забываю.А вот дни, прожитые в ощущениях, помню.
Розміщено: 09.08.2023 23:00:57
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03ecbd8aea
Постів: 11
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Интересные расказы, но книги я больше люблю
Розміщено: 10.08.2023 14:48:51
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Allatynel
Постів: 34
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Хотів спитати поради в знаючих по книгах про карти ТАРО https://tarotcards.com.ua/uk/product-category/books-uk/ які саме та яких авторів порадили би купити для початківця, хочу придбати оригінальну колоду карт і навчитись їх професійно розкладати та тлумачити!
Розміщено: 10.08.2023 15:08:16
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Sobchak
Постів: 4
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Многие мечтают реализовать данную фантазию. Но предрассудки нередко оказываются сильнее. Хотя правильная подготовка позволит предотвратить неожиданности, поможет расслабиться. Кому подходит близость на троих.
Особенно часто практикуют ее:
Первый секс втроем
Первая попытка является настоящим испытанием. Она нередко становится проверкой прочности союза. Половинкам следует взаимодействовать с особенной нежностью. Оба главных участника должны ощущать собственную значимость. А в третьем партнере видеть лишь приглашенного героя. Если в ходе соития избранник отдаляется – необходимо остановиться, вывести любимого из спальни, обсудить проблему. Даже здесь https://commentsbot.xyz/thread/-rDpjXbs5 написано что групповой секс больше всего возбуждает мужчин
Важно убедить возлюбленного в своей привязанности, произнести нежные слова. Следует успокоить, подбодрить. Если любимый расслабился, исчезло напряжение – можно возвращаться. В противном случае рекомендуется завершить интимный акт. Повторно вернуться к технике «трио» можно спустя время.Важно выбрать правильного гостя. Здесь если что можно узнать как заниматься сексом во время месячных https://www.opochka.biz/mesyachnye-kak-zashhita-ot-beremennosti
Друзья не подойдут, если эксперимент проводится впервые. Ведь обиды, неловкости, неудачи запомнятся и могут помешать общению. Оптимальный вариант – трио с секс-работником. При этом стоит изучать реакции половинки. После акта рекомендуется вместе проанализировать полученный опыт. Такие обсуждения должны сопровождаться простыми ласками, которые отразят привязанность влюбленных друг к другу.
МЖМ
Данный формат реализовать легче всего, он безопаснее. Так проще порадовать даму. От любовницы требуется исключительно доверие, расслабленность.
Плюсы:
1. Партнеры-мужчины смогут поочередно проявлять активность. А значит, смогут успевать отдыхать, восстанавливаться.
2. Предотвращается обмен вредоносными организмами, если участники-парни применили презервативы.
3. Удовольствие любовницы усиливается, ведь на нее воздействуют ладони, губы, пенисы сразу двух участников действия.
Нередко избраннице удается пережить мультиоргазмы. Что считается редкостью при стандартном соитии. В этом формате рекомендую позу догги стайл https://yablor.ru/blogs/osobennosti-pozi-doggi-stayl/7114824 там написана инструкция как правильно заниматься сексом втроем МЖМ!
Минусы:
1. Единственная участница вечеринки становится незащищенной, уязвимой перед двумя более сильными любовниками. При групповых ласках парням труднее заметить дискомфорт партнерши. Понадобится стоп-слово. Причем хотя бы один участник-мужчина должен быть возлюбленным или другом женщины. Близкому человеку проще заметить негативные изменения, своевременно завершить вечеринку.
2. Гомофобия нередко препятствует настоящему расслаблению парней. Ведь в одном ложе взаимодействуют раздетые мужчины. А телесных контактов избежать невозможно.
Здесь https://bsu-az.org/service/gde-poznakomitsya-s-muzhchinoj можно узнать где познакомиться с мужчиной для секса МЖМ!
ЖМЖ
Такой формат ошибочно считается особенно легким, приятным. В воображении парней возникают ласкающиеся лесбиянки. И все же реализовать описанную комбинацию труднее.
Плюсы:
1. Ласки сразу двух понравившихся мужчине дам. Многих радует эстетика обнаженных девичьих силуэтов.
2. Раскрывается скрытая бисексуальность девушек. Исследователи утверждают, что лишь треть всех дам не интересуются лесбийской близостью и не стремятся попробовать ее.
То есть большинство партнерш тайно жаждут интима с собственным полом. Препятствием становятся только предрассудки. Комбинация ЖМЖ – возможность взаимодействовать с другой дамой, не переступая собственные границы.
https://telemetr.me/content/kiev_seks
Минусы:
1. Участники-парни зачастую не справляются, устают. А любовницы при этом ощущают себя обделенными. Часто все трио остается недовольным.
2. Девушки-партнерши – более обидчивы. Они сравнивают уровень привлекательности друг друга. Любовницы, как правило, улавливают реакции парня, ревнуют. Рекомендуется заранее пообщаться, сблизиться, добиться расслабленной атмосферы. Взаимная симпатия участников – залог успешной секс-вечеринки. Отдельно важно напомнить возлюбленной, что главная героиня действа – лишь она. Следует убедить избранницу, что приглашенная партнерша не является соперницей.
3. Любовники часто обмениваются микрофлорой. Особенно уязвимы дамы, ведь их гениталии не защищены. Мужчине придется периодически обновлять презервативы, дезинфицировать ладони.Несколько рекомендацийКлючевой принцип – командная игра. Все партнеры должны поочередно становиться главными героями.
Суть всех разновидностей «трио»: всегда двое ласкают третьего!
К примеру, сначала парень и приглашенная любовница занимаются его возлюбленной. Далее уделяют время гостье. Последним удовлетворяют мужчину. Каждый гладит, целует, стимулирует разными способами. Но также каждый обязан отреагировать на услышанное стоп-слово.Не помешают продукты-афродизиаки.
Рекомендуется пару суток потреблять семена, орешки, шоколадки, виноград, морские лакомства. А еще сексологи предлагают непродолжительное воздержание для обострения чувствительности.Важно подыскать нейтральное пространство. В жилье хозяев гостю будет трудно достичь расслабления. Тогда как на новой для всех территории каждый окажется равным. https://qna.habr.com/user/glubokiy_minet
Дополнительно понадобятся:
1. легкое спиртное;
2. лубриканты;
3. качественная защита;
4. нежирные закуски;
5. вода.
Причем вкусы партнеров придется выяснить задолго до интимного акта.Близость втроем – сложная для реализации техника. Организаторам следует продумать все тонкости. Тогда каждый участник останется удовлетворенным, захочет повторить. Понравилась идея? Тогда читай как влюбить в себя парня https://rpxwiki.com/family/rabotayut-li-sovety-iz-interneta-o-lyubvi и вперёд!
Розміщено: 29.09.2023 04:53:30
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Sobchak
Постів: 4
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Работа в эскорте для девушек
ростой и доступный заработок - популярный миф об эскорте в 2022 году ежегодно тысячи девушек ищут работу в данной сфере преимущественно - за рубежом хоть современное общественно уже так строго не осуждает эскортниц многие продолжают скрывать свой реальный источник и размер дохода. https://armfha.com/vysokooplachivaemaya-rabota-v-moskve-dlya-molodykh-krasavic
Сопровождение публичных лиц на мероприятиях участие в показах мод светских вечеринках и не только рассмотрим подробнее особенности работы в эскорте сколько можно заработать возможные риски и какие документы понадобятся на первых этапах. https://chorkom.info/gde-najti-rabotu-dlya-devushek
Как найти работу в эскорте
Чаще всего молодые девушки и парни устраиваются в эскорт через специализированные агентства посредник обеспечивает не только подбор работодателя а также гарантирует безопасность сделки своевременные выплаты и соответствие условий встреч к пожеланиям также агент полностью организовывает встречу включая бронирование столиков авиабилетов жилья оплачивает услуги визажиста и стилиста. https://deriglazovo.ru/forumy/topic/kak-najti-horoshuyu-rabotu-v-moskve/
Чаще всего модели из сферы эскорта посещают вип вечеринки закрытые встречи знаменитостей политиков концерты показы мод и т.д клиенты как правило являются состоятельными мужчинами иногда - женщинами без супругов или постоянных партнёровтов чаще всего осуществляет поиск эскортниц через агентства. Для них очень важен статус и красивая образованная пара при посещении публичных мест данная категория клиен http://www.sergiev-posad.ru/gorod/rasp_av/mostransavto/?ID=34636
Получить работу возможно и самостоятельно через специализированные порталы создаётся персональная страница с указанием параметров фотографий личными предпочтениями взамен заинтересованные лица могут откликнуться на предложение по указанным контактным данным минус - высокий риск мошенничества как правило данные сайты не несут ответственности за противозаконные действия обращённые в сторону модели также не обеспечивается 100 конфиденциальность персональных данных. http://helix-forum.maxbb.ru/topic173.html
Как девушкам с снг найти работу в эскорте
В 2022 году особо популярна работа для девушек на камеру основное преимущество - возможность трудоустройства не выходя из дома модель самостоятельно ограничивает специфику публикуемого контента включая возможность оставаться анонимной также это безопасный способ заработка без необходимости физической встречи с заказчиком трансляции осуществляются на специальных стриминговых платформах с возможностью донатов на открытый виртуальный кошелёк вывод заработанных средств возможен на банковскую карту или криптокошелёк. https://spshn.ru/plugins/forum/forum_viewtopic.php?284724
Более высокооплачиваемые предложения возможно получить через эскорт агентства. Посредник выполняет контроль на всех этапах сделки включая выбор заказчика аренда недвижимости транспорта организация авиаперелётов приобретение одежды аксессуаров организация визажистов и т.д. С моделью заключается специальный договор где прописываются все условия сотрудничества. Важно внимательно ознакомиться с документов до момента его подписания и окончательного согласования. Особенно важен раздел про штрафные санкции и процентную ставку отчисляемую агентству. Например посредник может брать комиссию от 10-15 за встречу и более 150 при нарушении условий контракта. Нарушением может стать осознанный отказ от выполнения задачи без уважительной причины предупреждения причинения вреда заказчику несогласованное изменение внешности и т.д http://www.kxk.ru/devchonki/v4_2881515__.php
Зарплаты в эскорте
Оплата труда в эскорте зависит от ряда факторов включая:
- нешность и возраст модели;
- регион трудоустройства;
- навыки и уровень знания иностранных языков;
- опыт работы моделью или эскортницей.
В мегаполисах девушки имеют возможность получать зарплату в эскорте 5 до 50 тысяч долларов ежемесячно при переезде в экономически богатые страны например оаэ оклад может быть увеличен чаще всего ставка рассчитывается почасово реже практикуются выплаты каждую неделю или месяц выше всего заработок у люксового сегмента имеющих не только отменные внешние данные но и свободно владеющих иностранными языками заинтересованные в политике психологии и культуре как правило данная категория девушек имеет постоянных клиентов из сферы политики и культуры со стабильно высокой оплатой труда. https://pc-4you.ru/novosti/perspektivy-raboty-eskort-modelyu-v-indii
Престижнее всего трудоустраиваться через профильные агентства именно здесь знаменитости владельцы частного бизнеса и другие публичные лица нанимают девушек для сопровождения заказчик заинтересован в безопасности и при необходимости анонимности также большинство клиентов не имеют свободного времени для самостоятельного знакомства моделям в данном случае оплачиваются визажисты аренда или приобретения платьев обуви аксессуаров также покрываются карманные расходы и гарантируются компенсационные выплаты например если встреча была отменена заказчиков в последний момент. http://forum.analysisclub.ru/index.php/topic,46089.0.html
Документы для работы в эскорте
Важно понимать что в эскорте работа для девушек - 18 официальное трудоустройство возможно только для совершеннолетних девушек наличие разрешения на работу от родителей и опекунов лицам не достигшим 18 лет не позволяет получить вакансию в данной сфере. http://www.virtvladimir.ru/forum/showmess/120869/
Девушкам для профессиональной деятельности за границей необходимо подготовить портфолио желательно - качественная студийная съемка минимальный макияж и чистая ухоженная одежда основной акцент должен быть на натуральности преимуществом перед другими девушками станет наличие видеороликов включая выступления pole dance на шесте. http://forum.belmama.ru/index.php?topic=40299.0
Агентство обычно подписывает трудовой контракт с каждой моделью где изложено:
гарантийные выплаты требования к модели ограничения размер выплат штрафы за нарушение договора обязанности сторон как правило посредник обеспечивать оформление заграничного паспорта и шенгенской визы важно для работы в эскорте официально не нужно отдавать личные вещи включая документы мобильные телефоны карманные деньги подобные действия могут расцениваться как привлечение в трудовое и сексуальное рабство также модель должна иметь доступ к информации об получаемых разрешительных документах на выезд за границу. http://pokatili.ru/f/viewtopic.php?f=10&t=55429
Посредник или заказчик не должен шантажировать угрожать или применять другой способ влияния при выявлении подобных инцидентов лучше обратиться в специализированные органы.
Плюсы и минусы работы в эскорте
Любая официальная работа имеет свои весомые преимущества и недостатки перспективы и риски эскорт привлекает тысячи девушек и парней ежегодно высокой оплатой труда - модели манекенщики начинают свой заработок от 5 тысяч долларов ежемесячно зарплата зависит от внешних данных опыта коммуникабельных навыков навыков и возраста. http://www.portal.krasno.ru/viewtopic.php?f=28&t=53815
Распространено мнение что эскорт привлекает только девушек из неблагополучных семей это не так большинство клиентов требовательны не только к внешности но и личным качествам исполнителя например для сопровождения мужчины на публичной встрече или семейной встрече эскортницам неоднократно требуется применять актёрское ораторское мастерство поддерживать темы культуры политики взамен кроме высокой оплаты им предлагается возможность всегда хорошо выглядеть - бесплатный маникюр макияж причёска дизайнерская одежда украшения бесплатное жилья и посещение спортзала. http://www.pets-ural.ru/content/forum/viewtopic.php?t=13064
Основной риск в эскорте за границей - вероятность наткнуться на мошенников некоторые посредники предлагают девушкам лёгкий заработок за границей преимущественно - оаэ ес включая проживание 5-звёздночной гостинице и ежедневные выплаты на практике - забираются документы и личные вещи жертв поселяю в тесные комнаты по 5-7 человек без возможности видеться с родными избежать подобные ситуации возможно при сотрудничестве с проверенными агентствами с подписанием контракта также не стоит передавать свой паспорт незнакомым и подозрительным лицам при возникновении конфликтных ситуаций стоит незамедлительно обращаться в правоохранительные органы и посольство. http://fireblade.ru/index.php?showtopic=72452
А если узнают родные - популярный вопрос среди молодых девушек большинство эскортниц ведут двойную жизнь имеют два мобильных телефона легенду об работе и учёбе за границей фильтруют публикуемые посты в социальных сетях страх понятен - огласка будет лишней на практике большинство встреч в эскорте ничем не отличаются от знакомств в простой жизни даже наоборот - при сопровождении знаменитостей и других публичных лиц вопрос безопасности усилен имена персональные данные скрыты об общественности посредники заинтересованы и сами в анонимности многим девушкам и парням предлагают дополнительно вакансии моделями и манекенщиками для прикрытия. http://volkovysk.name/forum/topic.php?forum=1&topic=699
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Розміщено: 29.10.2023 03:36:33
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